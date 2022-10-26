Süt üreticilerinden ‘tescil ödemesi’ isyanı!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:15

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, hayvancılık ve süt sektöründe son dönemde yaşanan sancılı süreci değerlendirdi.

Küçük aile işletmeciliği yapan üreticilerin, üretim maliyetlerinin artması sebebiyle zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Gezgin, yakın dönemde süt fiyatlarının sabit bir seyir izlemesi, süt fiyatının güncellenmesinin geç yapılması ve buna karşın girdilerdeki artışların devam etmesinin hayvancılık ve süt üretimini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Üretici açısından oldukça sancılı geçen bu sürecin, damızlık değeri yüksek olan hayvanların kesime gitmesiyle sonuçlandığına dikkat çeken Başkan Gezgin, “Geçmiş yıllarda 3 bin 100 euroya yani bugünkü parayla yaklaşık 60 bin liraya mal olan, ithal edilen damızlık düveler, bugün 20-25 bin liraya kesime gitti. Sütten para kazanamayan üreticilerimiz damızlık değeri yüksek hayvanlarını kesime gönderdi. Bu sebeplerle Türkiye hayvancılığı, süt üretimi zarara uğradı.” dedi.

“SERMAYE SAHİPLERİ ÜRETİMDEN ÇEKİLDİ, EN AĞIR DARBEYİ KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ ALDI”

Sütün para ettiği dönemlerde, hayvancılığı ve süt üretimini hobi olarak gören sermaye sahiplerinin uygun kredi ve desteklerle çok büyük çiftlikler kurduğunu hatırlatan Gezgin, “ithal hayvancı” olarak tabir ettiği bu sermaye sahiplerinin, bu zor şartlarda işletmelerini kapatıp sektörden çekildiğini söyledi.

“Milas genelinde de aynı, bölgemiz genelinde de, ülkemiz genelinde de mevcut durum böyle… Hobiciler yüzünden hayvancılık ve süt üretiminde arz talep dengesi bozuluyor.” diyen Gezgin, bu dönemde en ağır darbeyi küçük aile işletmelerinin aldığına vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Samanın kilosunun 3,5 – 4 liraya çıktığı, yem fiyatlarının her hafta zamlandığı, silajın bin 500 lira olduğu bir dönemde hayvancılık yapmak çok güç. Bu kötü dönemde küçük aile işletmeciliği yapan üreticilerimiz, kendi imkânlarıyla hayvancılık ve süt üretimi yaparak, Türkiye için üretime devam etti. Gerçek üreticiler, sermaye sahipleri gibi üretimi terk etmedi. Üretimin lokomotifi olan küçük aile işletmelerimiz, her zaman söylediğimiz gibi üretimin sigortasıdır. Küçük aile işletmeleri için hayvancılık ve süt üretimi hobi değil, geçim kaynağıdır.”

“DESTEK VE KOLAYLIKLAR GERÇEK ÜRETİCİLERE SAĞLANMALI”

Açıklamasında örgütlü üretimin altını çizen Gezgin, “Bugün örgütlü üretimin bir örneği olarak Milas Süt Birliği, 3 bin üyesiyle üretim yapıyor. Emek emek üretilen sütün, değerinde pazarlanmasını sağlıyor. Toplu alımın gücünü kullanarak, üretimdeki bir çok girdiyi uygun fiyatlarda temin edip, üreticilerimize uygun koşullarla sunuyoruz. Örgütlü üretim sayesinde aynı zamanda sütte kayıt dışılığın, vergi kaybının da önüne geçilmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Ülke hayvancılığının, süt üretiminin sıkıntıya girmemesi için küçük aile işletmelerimizi, üretici örgütlerimizi ve örgütlü üretimi güçlendirmeliyiz. Sektör dışından gelen sermaye sahiplerine verilen uygun kredi, hibe, destekleme gibi imkânlar bu gruplara değil gerçek üreticilere verilmeli.” diyen Gezgin, küçük aile işletmeciliği yapan üreticilerin tedirginliğini ise şu sözlerle dile getirdi: “Korkumuz, bir döngü haline gelen bu durumun devam etmesi… Yani, süt sektörü düzeldiğinde sermaye sahipleri yeniden hayvancılığa, süt üretimine girerse, yüksek bedellerle hayvan ithalatı yapılacak. Daha önceki yıllarda yaşadığımız gibi ithal damızlık düveler, ithalat bedelinin çok çok altında tekrar kesime gidecek. Böylelikle ülkemizin üretimdeki istikrarı bozulacak, ekonomide milli kayıp yaşamak durumunda kalacağız.”

“EKSTRA MALİ YÜKLER, ÖRGÜTLÜ ÜRETİM YAPAN ÜRETİCİNİN KAMBURU”

Gezgin, “Gübre, mazot, elektrik gibi girdi maliyetlerinin 3’e, 4’e katlaması gibi sıkıntıları konuşurken, zor şartlarda üretim yapan üreticilerimizin ekstra mali yüklerle zorlanması akıl alır gibi değil!” diyerek, üretici örgütlerinin çatısı altında gerçekleştirilen süt ticaretinde ekstra bir mali yük olarak değerlendirdiği tescil ödemesini gündeme getirdi.

Milas Süt Birliği olarak, “tescil ödemesi” altında Ticaret Borsası’na yıllık 500 bin liraya yakın para ödediklerini kaydeden Gezgin, Türkiye geneli düşünüldüğünde örgütlü üretilen sütte tescil ödemesi olarak borsaya ödenen meblağların hacminin çok büyük olduğuna dikkat çekti.

“Üretici örgütleri olarak, süt teşviklerini ve icmalleri yaparken verileri Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne giriyoruz. Üretilen, satılan sütün faturalarını, müstahsil makbuzlarını ilçe tarım müdürlüklerine teslim ediyoruz. Stopaj beyannamesi ile bu kesilen müstahsil makbuzlarını da Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildiriliyoruz.” diyerek örgütler çatısı altında üretilen ve pazarlanan sütte tescil ödemesinin gerek olmadığını savunan Gezgin, “Biz üretici örgütü olarak, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeye çalışırken, üreticilerimizin ve üretimin üzerindeki mali yüklerinin de kaldırılmasını yada hafifletilmesini istiyoruz. Hal böyleyken sormak istiyorum; borsanın örgütlü üretim yapan süt üreticilerimize ne gibi bir katkısı var? Üretici bu kadar zor durumdayken, sütten neden tescil ödemesi kesiliyor? Bu konuda üreticilerimizin talebi olarak; üretici örgütü üzerinden pazarlanan sütte borsa tescil işlemine gerek olmadan da yüzde 1 stopaj kesilmeye devam edilmesini sağlayacak düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyoruz. Üreticimizin sırtına yüklenen bu mali yükün kalkmasını istiyoruz.” dedi.