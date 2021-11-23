Süt üreticisi isyanda: 40 yıldır ilk kez bu tür kriz yaşanıyor
Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, üreticinin zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Eskiyörük, "Köyleri dolaşıyorum, her akşam köylülerle sohbet ediyorum, inanın şu an bir facia yaşanıyor" dedi.
Üreticinin zor günler geçirdiğini belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Türkiye’nin tarımda bir politika oluşturmadığını belirtti.
“Türk tarımında bir enfeksiyon var. 40 yıllık çiftçiyim, bugüne kadar aspirinle tedavi edilmeye çalışıldı. Köyleri dolaşıyorum, her akşam köylülerle sohbet ediyorum, inanın şu an bir facia yaşanıyor. Türk çiftçisi 40 yıldan bu yana ilk defa böyle kriz yaşıyor” diyen Eskiyörük, şöyle devam etti: “Çünkü sadece yem fiyatlarının artması değil, üreticinin girdi maliyetlerin de ortalama yüzde 45-50 yükseldi. Buna karşın sütte artış yüzde 14’te kalınca üretilemez hale geldi. Üretici ineklerini kestiriyor, mezbahalar inek dolu.
Bu sadece çiftçimizin sorunu da değil. Bu 84 milyonun sorunu. Çünkü biz üreticiyi kurtaramazsak tüketiciyi de kurtaramayız. Kendi üreticimiz üretemez hale gelirse, kendi değerlerimize sahip çıkmazsak, o zaman bunu ithalatla kapatmak zorunda kalırsak yabancı çiftçileri sevindiririz. 2008’de bir facia yaşadık. 1 milyona yakın ineğimiz kesildi, sonra Türkiye 3 milyar dolarlık Amerika’dan düve ithal ederek açığı kapattı. Müdahale edilmedi, seyirci kalındı. Şimdi daha büyüğünü yaşıyoruz. Seyirci kalmayın.”
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