Suudi Arabistan'da 6 gündür gözaltında olan gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı
U19 futbol maçlarını takip etmek üzere görevli gittiği Suudi Arabistan'da 6 gündür gözaltında olan gazeteci Kurtuluş Demirbaş, bugün serbest bırakıldı.
U19 futbol maçlarını takip etmek için görevli gittiği Suudi Arabistan'da gözaltına alınan ve Taif'te tutulan gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 6 gün sonra serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Demirbaş, ''Küçük bir yanlış anlaşılma nedeniyle 5 Temmuz itibarıyla Suudi Arabistan'da gözaltında tutuluyordum.
Şu an itibarıyla şanlı Türk devletinin yetkililerinin araya girmesiyle bu yanlış anlaşılma giderilmiş durumda ve şu anda Konsolosluk aracımızla birlikte Cidde'deki temsilciliğimize gidiyoruz.
Ben iyiyim. Lütfen yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. Kimse haddini aşan açıklamalar yapmasın. Ben şu anda çok iyiyim. Türk devletinin yetkilileri şu anda burada. Kurtarılmamda emeği geçen tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.
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