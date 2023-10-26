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Suyu kesildi: Site yöneticisine kurşun yağdırdı!

Esenyurt’ta yaşadığı sitenin dairesinde suyun kesilmesine sinirlenen şahıs, site yöneticisine kurşun yağdırdı. 9 mermiden ikisi vücuduna isabet eden adam ağır yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:19
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Olay, çarşamba gecesi saat 03.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi’nde lüks bir sitede meydana geldi. 

İddiaya göre kaldığı dairenin suyu kesilen Adnan D., site yöneticisi Oğuz E.’nin yanına gitti. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli site sakini silahla yöneticiye 9 kez ateş etti. 

Kurşunlardan biri bel boşluğuna, diğeri diz kapağına gelen Oğuz E. ağır yaralandı. Şüpheli şahsın site girişinde küfrederek bağırmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Oğuz E. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Adnan D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Esenyurt su site silahlı saldırı

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