Yer Esenyurt... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta fırından ekmek almaya giden 5 yaşındaki Mahir Güngör'e otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:10
Yer Esenyurt... Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, ağabeyi ile fırından ekmek alan 5 yaşındaki Mahir Güngör, ağabeyinin elini bırakarak koşmaya başladı.

Sokak üzerinde caddeye girmeye çalışan otomobil sürücüsü Reis D. (55) çocuğa çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Reis D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. 

"DİREKT KAÇTI"

Kazayı gören Gurbet Kuş "Saat 10.30  sıralarıydı. Onlar fırından çıkıyorlardı, benim ön tarafımdan gidiyordu araba hızla gelince çocuğa çarptı. Sürücüye 'dur çocuğu çıkartalım' dedim adam durmadı.   Çocuk hala yaşıyordu nefes alıyordu ama adam arabadan indi çocuğa baktı direkt kaçtı yani" dedi. 
 


Esenyurt çocuk ölümü

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