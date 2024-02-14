Tabancayı gösterirken 'yanlışlıkla' vurup öldürdü

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:48

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:30

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İzmir-Karşıyaka, Berrin Taşan Sokak’taki bir matbaanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta şans oyunları bayiliği yapan A.H. (30), bayinin karşısında bulunan ve kuzeni Atakan Kaçıkçı’nın (44) işlettiği matbaaya gitti. İddiaya göre A.H., yanında bulunan tabancayı kuzeni Kaşıkçı’ya gösterdiği esnada tabanca ateş aldı. Göğsünden tek kurşun isabet eden Atakan Kaçıkçı yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp, kısa sürede olayın şüphelisi A.H.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralı olduğu belirlenen Atakan Kaçıkçı, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaşıkçı’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANLIŞLIKLA VURMUŞ

Olayı gerçekleştiren kuzen A.H., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, tabancayı göstermek isterken kuzenini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan A.H.’nin işlemleri sürüyor.