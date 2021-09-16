Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin: Muğla'da 30'un üzerinde hekim istifa etti

16 Eylül 2021 Perşembe, 11:12

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, “Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik geçici görevlendirmelerden artık vazgeçin, gerçekten ihtiyaç varsa o bölgelere acilen kadro açarak sorunu çözün. Muğla genelinde 30’un üzerinde hekim istifa etmek zorunda bırakıldı. Bir o kadar hekimin de emekliliğe mecbur edildiğini biliyoruz” dedi.

Fethiye’de odaya kayıtlı üyeler ile bir araya gelen Şahin, Fethiye Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Muğla ve ilçelerinde uygulanan geçici görevlendirmelerin hekimleri zor durumda bıraktığını, pandemi döneminde yapılan bu görevlendirmelerin hekimleri istifa ve emekli olmaya yönelttiğini söyledi.

Şahin şöyle konuştu:

"30’UN ÜZERİNDE HEKİM İSTİFA ETMEK ZORUNDA BIRAKILDI"

“Biri Fethiye Devlet Hastanesi çalışanı olmak üzere 500’e yakın sağlık çalışanını kaybettik, canlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Salgının başlangıcında hekimleri ve sağlık çalışanlarını yaptıkları özverili çalışmaları nedeniyle alkışlattılar, ‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dediler; gerçekten ödemediler. İstifaları, emeklilik taleplerini ve izinleri durdurdular. Fethiye’de 2 hekim istifa etti. 4 hekim emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Milas ilçemizde 11 hekim istifa ederken Muğla genelinde 30’un üzerinde hekim istifa etmek zorunda bırakıldı, bir o kadar hekimin de emekliliğe mecbur edildiğini biliyoruz. Bu konuları Muğla İli Sağlık Müdürü ile ve bugün de Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi ile de değerlendirdik.

"MESAİLERİNİN YARISINI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEDE DOLDURDU"

Sağlık bürokrasinin geçici görevlendirmeleri bardağı taşıran son damla oldu. Bazı uzman arkadaşlarımız, neredeyse mesailerinin yarısını geçici görevlendirmelerle doldurdular. Alanlarında tek hekim olmalarına, bakmakla yükümlü oldukları çocukları, anne-babaları ve sağlık durumlarının uygun olup olmadığına bakılmaksızın geçici görevlere gönderiliyorlar. Arkadaşlarımızın ulaşım, kalacak yer sorunu gibi temel gereksinimleri karşılanmıyor. Geçici görev yerine ulaşan meslektaşımıza ‘geçici görevlendirmeniz iptal edildi, gerisin geri gidin’ ya da sabah hasta bakarken ‘bugün görevlendirmeniz çıktı, hastanızı bırakın, görevlendirildiğiniz yere gidin’ gibi uygulamalarla bir cezalandırma haline dönüşüyor.

"ACİLEN KADRO AÇARAK BU SORUNU ÇÖZÜN"

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik geçici görevlendirmelerden artık vazgeçin, gerçekten ihtiyaç varsa o bölgelere acilen kadro açarak sorunu çözün. Geçici görevlendirmelerde hekimlerin özel yaşamlarına saygı duyulmalı, bakım verdiği çocuğu, yaşlı anne-babası gözetilmeli. Hekimin randevulu hastalarının varlığına, ameliyatlarına, nöbetlerine, icaplarına bakılıp görevlendirme yapılmalı. Görevlendirilmesi düşünülen ilgili branş hekimlerinin fikri alınıp aynı branş hekimlerden görev yerine hangi arkadaşlarının gideceğine kendileri karar vermeli. Hekimin ulaşımı, kalacak yer sorunu çözülmeli.

"BİLDİRİMLER EN AZ 3 GÜN ÖNCE YAPILMALI"

Geçici görevlendirmelerde ilgili hekime bildirimler, hekimlerin MHRS randevuları düşünüldüğünde bunların iptali için en az 3 gün önce yapılmalıdır. Geçici görevlendirmeler, bölge halkının da mağdur olmasına neden olmaktadır. Hekimlerin randevuları, ameliyat listesi, radyolojik görüntüleme için randevuları vb. durumlar gözetilmediği için sağlık hizmetleri aksamakta vatandaşımız da mağdur olmaktadır. Pandemi hastanesi olduğumuzu ve pandemi dönemindeki bu geçici görevlendirmelerin pandemi ile mücadeleye darbe vurduğu da unutulmamalıdır.

"GÜCÜNÜZÜ KULLANIN"

Değerli halkımız, sizin daha iyi sağlık hizmeti almanızı engelleyen geçici görevlendirmelerin son bulması için sağlık müdürlüğü, kaymakamlık, valilik ve Sağlık Bakanlığı üzerindeki etkilerinizi, gücünüzü kullanın. Biz hekimler ve sağlık çalışanları artık tükenme noktasına geldik; sizlere daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için bu tükenmişlikten çıkmak durumundayız.”