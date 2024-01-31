Tacizi kabul ettiler, ödül gibi ceza verdiler

Anadolu Üniversitesi’nin kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma açtığı akademisyen C.S’yi farklı bir bölümde görevlendirildiği ortaya çıktı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00
Tacizi kabul ettiler, ödül gibi ceza verdiler
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Üniversite soruşturmanın sonucunda şikâyette bulunan öğrencileri haklı buldu. Görevinden alınan C.S’nin ise aynı üniversitenin “Engelliler Entegre Yüksekokulu”nda görevlendirildiği öğrenildi. 

Gazetemiz, C.S’nin aynı fakültede eğitim gören bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddialarını gündeme getirmişti. Söz konusu kızın babası B.B., CİMER’e şikâyette bulunmuştu. 

B.B. dilekçesinde, “Bölüm yönetimi ile görüştüklerini, ancak ‘C.S’nin espiri anlayışının böyle olduğu, kötü amaçla yapmadığı ve konunun büyütülmemesi gerektiği’ yanıtını aldığını iddia etmişti. 

B.B., ayrıca C.S’nin derste izinsiz bir şekilde başka bir kız öğrencinin göğüslerine dokunduğunu, fakülte kafeteryasında kız öğrenciler bilardo oynarken yanlarına gidip sözlü tacizde bulunduğunu da ileri sürmüştü.


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