Tadilat yaptığı evinde ölü bulundu

Kütahya'da yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Mehmet Karaca (74), tadilat yaptığı evinde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:52
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaca'dan 3 gündür haber alamayan ağabeyi Selahattin Karaca, akşam saatlerinde gittiği evinde, kardeşini tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bularak polise haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünde Mehmet Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tadilat sırasında bacağından yaralandığı görülen Karaca'nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaca'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Soruşturma sürüyor. 


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