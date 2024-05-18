TAG Otoyolu’nda 2 TIR çarpıştı: 3 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde 2 TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu TIR'da sıkışan bir sürücü, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılabildi.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 14:54
TAG Otoyolu’nda 2 TIR çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, önceki gece geç saatlerde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nogaylar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Y (30) kontrolündeki tır 33 ZL 830 plakalı TIR ile İ.B.A. (24) idaresindeki 11 TH 594 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile araçlardan birinde bulunan 1 şahıs daha yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu TIR'da sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılabilirken yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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