Taha Duymaz'ın annesi konuştu: Bir yıl geçti ama dün gibi
Hatay’da yaşanan depremlerde iki kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz konuştu. Evlatlarının acısını unutamadığını belirten Duymaz, her gün mezarlarını ziyaret ettiğini söyledi.
Yaptığı yemeklerin tarifleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve iki kardeşi, Güveççi Mahallesi’nde defnedilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, çocuklarının defnedildiği günden bu yana her gün mezarlığa gidiyor.
"ÇOK ÜZÜNÜM, HİÇ UNUTMUYORUM"
Depremden bir gün önce çocukları ile zaman geçirdiğini ifade eden Meryem Duymaz, “Çok zor, Allah kimsenin başına göstermesin. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah mekânı cennet olur. Çok üzgünüm, hiç unutmuyorum. Daha bugün ölmüşler gibi. Depremin üstünden bir yıl geçti ama benim için dün gibi. Her gün buraya gelip gidiyorum. Buraya gelince üzülüyorum ama rahatlıyorum biraz. Melek, Taha, Umut, halası ve kocası 5 kişi öldü” ifadelerine yer verdi.
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