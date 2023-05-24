Tahir Elçi'ye 'leş' diyen AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:56

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:57

AKP Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Zehir, suikast sonucu Diyarbakır’da öldürülen Tahir Elçi’yi hedef alarak hakarette bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabında Elçi'nin cenaze töreninden bir fotoğrafı paylaşan Zehir, "CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde" ifadelerini kullandı.

"ELÇİ'NİN TETİKÇİLERİNİ SİZ KORUYORSUNUZ"

Tanrıkulu ise, Zehir'in hakaret paylaşımına şu yanıtı verdi:

"Yazdığını silen utanmaz AKP yöneticisi: Arşiv unutmaz. Montajcı Genel Başkanınız gibi seçim sürecinde algı operasyonu yaptınız, suç üstü yakalandınız. Tahir Elçi'nin cenazesini operasyonlarınıza alet etmeyin. Tahir Elçi'yi sizin iktidarınız öldürdü; tetikçilerini siz koruyorsunuz."

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA!

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada da, Fatih Zehir hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Şahsi sosyal medya hesabından, katledilen baro başkanımız Tahir Elçi’nin cenazesine ait görüntüyü kullanarak ‘CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu PKK’lı leş cenazesinde‘ şeklinde paylaşımda bulunan kişi (bir siyasi partinin ilçe başkan yardımcısı olduğunu belirten) hakkında ‘Kişinin Hatırasına Hakaret’ten (TCK 130. Md.) suç duyurusunda bulunulmuştur.”