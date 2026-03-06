Tahliye başvurusunun önünde 'test' engeli... Ali Kaya'nın sonuçları avukatlarına verilmiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya, 4 Şubat’ta ‘uyuşturucu’ operasyonunda gözaltına alındı.

6 Şubat’ta tutuklanan Kaya’nın kan, idrar, saç ve tırnak testinde sonuç negatif çıktı. Yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutulan Ali Kaya’nın avukatları, negatif çıkan test sonuçlarını almak için başvuruda bulundu. Ancak savcılığın, test sonuçlarını Kaya’nın avukatlarıyla paylaşmadığı ileri sürüldü.

"MADDİ GÜCÜM SEBEBİYLE BİR HAYAT KADININA 15 BİN DOLAR ÖDEYEMEM"

Ocak ayında yapılan 'uyuşturucu' operasyonunda tutuklanan Y.Y.’ye 29 Ocak’ta savcılıkta yapılan sorgusunda İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı soruldu.

Bu isimleri tanımadığını söyleyen Y.Y. daha sonra ek ifade verdi. Y.Y. ek ifadesinde, 2022 yılında Bodrum’da Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında birlikte olduğunu ileri sürdü.

Kaya’nın kendisine “Dilek İmamoğlu’nun kardeşiyim” dediğini de iddia eden Y.Y.’nin ek ifadesinin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan Kaya, 2 gün gözaltında tutuldu.

Ali Kaya ise ifadesinde “Maddi gücüm sebebiyle bir hayat kadınına 15 bin dolar para ödemem mümkün değildir. Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım. Kaldı ki bir hayat kadınıyla cinsel birliktelik yaşadığım sırada kız kardeşimin ismini kullanmamın hayatın olağan gerçeklerine uymayacağı açıktır“ dedi.

TÜM TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI!

Kan ve idrar örnekleri alınan Kaya, saç ve tırnak örneklerinin de alınmasını talep etti. Bu talebi kabul edilmeyen Ali Kaya'nın kan ve idrar testi, tutuklandıktan 1 gün negatif çıktı.

Cezaevine konulduktan sonra saç ve tırnak örnekleri de alınan Kaya’nın bu testteki sonuçları da negatif çıktı.

SONUCA RAĞMEN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

3 Mart’ta testinin negatif çıktığı duyurulan Ali Kaya’nın 4 Mart’ta tutukluluk incelemesi yapıldı.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre; avukatları olmadan dosya üzerinden yapılan incelemede Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Uyuşturucu suçundan tutuklanan, testleri negatif çıkmasına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verilen Kaya’nın avukatları, test sonuçlarını alıp tahliye başvurusu yapmak için savcılığa başvurdu.

"SAVCILIK RAPORU VERMİYOR" İDDİASI!

Savcılığın, 4 Mart’tan bu yana avukatlara test sonuçlarını vermediği öne sürüldü. Kaya’nın avukatının sözlü ve yazılı başvurularının kabul görmediği, savcılıktan kendilerine verilen bilgiye göre Pazartesi gününe kadar işlem yapılmayacağı kaydedildi.