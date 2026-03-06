Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tahliye başvurusunun önünde 'test' engeli... Ali Kaya'nın sonuçları avukatlarına verilmiyor!

Tahliye başvurusunun önünde 'test' engeli... Ali Kaya'nın sonuçları avukatlarına verilmiyor!

6.03.2026 15:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tahliye başvurusunun önünde 'test' engeli... Ali Kaya'nın sonuçları avukatlarına verilmiyor!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan ve tüm test sonuçları negatif çıkan Ali Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Savcılığın ise, tahliye başvurusu yapmak için test sonucunu talep eden avukatlara raporları vermediği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya, 4 Şubat’ta ‘uyuşturucu’ operasyonunda gözaltına alındı.

6 Şubat’ta tutuklanan Kaya’nın kan, idrar, saç ve tırnak testinde sonuç negatif çıktı. Yaklaşık 1 aydır cezaevinde tutulan Ali Kaya’nın avukatları, negatif çıkan test sonuçlarını almak için başvuruda bulundu. Ancak savcılığın, test sonuçlarını Kaya’nın avukatlarıyla paylaşmadığı ileri sürüldü.

"MADDİ GÜCÜM SEBEBİYLE BİR HAYAT KADININA 15 BİN DOLAR ÖDEYEMEM" 

Ocak ayında yapılan 'uyuşturucu' operasyonunda tutuklanan Y.Y.’ye 29 Ocak’ta savcılıkta yapılan sorgusunda İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı soruldu.

Bu isimleri tanımadığını söyleyen Y.Y. daha sonra ek ifade verdi. Y.Y. ek ifadesinde, 2022 yılında Bodrum’da Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında birlikte olduğunu ileri sürdü.

Kaya’nın kendisine “Dilek İmamoğlu’nun kardeşiyim” dediğini de iddia eden Y.Y.’nin ek ifadesinin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan Kaya, 2 gün gözaltında tutuldu.

Ali Kaya ise ifadesinde “Maddi gücüm sebebiyle bir hayat kadınına 15 bin dolar para ödemem mümkün değildir. Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım. Kaldı ki bir hayat kadınıyla cinsel birliktelik yaşadığım sırada kız kardeşimin ismini kullanmamın hayatın olağan gerçeklerine uymayacağı açıktır“ dedi.

TÜM TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI!

Kan ve idrar örnekleri alınan Kaya, saç ve tırnak örneklerinin de alınmasını talep etti. Bu talebi kabul edilmeyen Ali Kaya'nın kan ve idrar testi, tutuklandıktan 1 gün  negatif çıktı.

Cezaevine konulduktan sonra saç ve tırnak örnekleri de alınan Kaya’nın bu testteki sonuçları da negatif çıktı.

SONUCA RAĞMEN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

3 Mart’ta testinin negatif çıktığı duyurulan Ali Kaya’nın 4 Mart’ta tutukluluk incelemesi yapıldı.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre; avukatları olmadan dosya üzerinden yapılan incelemede Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Uyuşturucu suçundan tutuklanan, testleri negatif çıkmasına rağmen tutukluluk halinin devamına karar verilen Kaya’nın avukatları, test sonuçlarını alıp tahliye başvurusu yapmak için savcılığa başvurdu.

"SAVCILIK RAPORU VERMİYOR" İDDİASI!

Savcılığın, 4 Mart’tan bu yana avukatlara test sonuçlarını vermediği öne sürüldü. Kaya’nın avukatının sözlü ve yazılı başvurularının kabul görmediği, savcılıktan kendilerine verilen bilgiye göre Pazartesi gününe kadar işlem yapılmayacağı kaydedildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #uyuşturucu #Dilek İmamoğlu #Test

İlgili Haberler

Son Dakika... İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın ikinci uyuşturucu testi sonucu da çıktı
Son Dakika... İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın ikinci uyuşturucu testi sonucu da çıktı Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi olan Ali Kaya'nın ikinci kez yapılan uyuşturucu testi sonucu çıktı.
Son Dakika... Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı!
Son Dakika... Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu çıktı! Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın tutuklanmasına dayanak gösterilen “uyuşturucu” iddiasına ilişkin test sonuçları açıklandı. Kaya'nın kan ve idrar analizlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Dilek Kaya İmamoğlu: Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliklere daha ne kadar sessiz kalınacak?
Dilek Kaya İmamoğlu: Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliklere daha ne kadar sessiz kalınacak? Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin, “Bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliklere daha ne kadar sessiz kalınacak? Daha ne kadar ‘görmemek’ tercih edilecek, daha ne kadar suskunluk normalleşecek?” açıklamalarında bulundu.