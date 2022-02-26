Tahliye edilen bir grup Türkiye'ye geldi
Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Moldova’dan tahliye edilen bir grup, otobüsle Türkiye’ye geldi.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin oluşturduğu tedirginlik ve Moldova’ya olan göç dalgası nedeniyle Türk yatırımcının fabrikasında görevli yöneticiler, tahliye için Dışişleri Bakanlığına başvurdu.
Dışişleri Bakanlığı, aralarında geçen hafta proje kapsamında Moldova'ya gidenlerin de olduğu 31 kişilik grubun tahliyesini organize ederek Romanya ve Bulgaristan’dan geçişini sağladı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri otobüsle İstanbul'a hareket etti.
İlgili Haberler
- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bu 3. Dünya Savaşı'dır
- Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti
- Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
- Ukraynalı çocuk Putin'e seslendi: Geri çekilin
- Tahliye edilen bir grup Türkiye'ye geldi
- Dışişleri'nden 'Hocalı' açıklaması
- ABD'den Karadeniz'de 'casus' uçuşu
- Engelli öğretmenler 'ek atama' bekliyor
- Feribot yangınında kayboldu: 8 gündür haber yok
- 'Arda için teklifte bulundular'
- Ertuğrul Sağlam'ın yeni adresi şaşırttı!
- People are fleeing Ukraine with their pets