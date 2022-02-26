Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda

Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.