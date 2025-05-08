Tahliye edilmişti: İlker Canikligil'den ilk mesaj

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçuyla tutuklanan ve tahliye edilen yönetmen İlker Canikligil, sosyal medya hesabından “Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tahliye edilmişti: İlker Canikligil'den ilk mesaj
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 22:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil hakkında, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı. 

Tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi. 

Sosyal medya platformu üzerinden tüm destek mesajları için teşekkürlerini sunan Canikligil'in paylaşımı şu şekilde:

"Evet geri döndüm. Tüm mesajlara, desteklere çok çok teşekkürler. Bir süre telefondan uzak olmak istiyorum ve herkese tek tek teşekkür etmem imkansız ama yarın Habersizler’de görüşmek üzere!"


Etiketler: #İlker Canikligil #Tahliye

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