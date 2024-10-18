Tahliye kararı verilmişti: Fadıl Şenyaşar cezaevinden çıktı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 22:29

Güncelleme: 18.10.2024 - 22:35

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden tutuklu Fadıl Şenyaşar bugün akşam saatlerinde tahliye edildi.

Cezaevinden çıkan Fadıl Şenyaşar İlke TV mikrofonundan yaptığı açıklamada, "Bizi bu hale düşürenler de elbet bir gün sorgulanacaktır. Bu zamana kadar yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6 yıldır adalet nöbeti tutan anne Emine Şenyaşar'ın ise gözyaşları ile oğluna sarıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları sebebiyle iş yerlerini ziyaret etmiş ve taraflar arasında çıkan kavgada Celal, Adil, Mehmet, Fadıl ve Ferit Şenyaşar kardeşler ağır yaralanarak Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. AKP'li Yıldız'ın yakınları, Şenyaşar ailesine kaldırıldıkları hastanede de saldırmış ve tekrar çıkan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Hastanede yaşanan linç ve ölümler esnasında dönemin Urfa Valisi Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz ve dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hastane bahçesinde bulunuyordu. Olay sonrası Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.