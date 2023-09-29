Milyonlar takipsiz: Gençlik ve Spor Bakanlığı, futbol maçı biletlerinden alması gereken payı umursamadı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sayıştay denetim raporunda, futbol maçı biletlerine ilişkin bir tespite yer verildi. Raporda, yasalara göre bakanlığın futbol müsabakaları için satılan biletlerden yüzde 7’lik bir pay alması gerektiği kaydedildi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, bakanlığın maç biletlerinden alması gereken payı takip etmediği aktarılan raporda, “Bilet satışlarını gerçekleştiren bankanın hasılat bilgilerini il müdürlükleri ile paylaşımını zorunlu kılan bir mevzuat bulunmadığı ve bu bilgilerin banka tarafından il müdürlükleri ile paylaşılmadığı veya eksik paylaşıldığı anlaşılmıştır” denildi.

TAHSİL EDİLMEDİ

Hasılat bilgilerinin spor kulüpleri tarafından da bakanlığa bildirilmediği belirtilen raporda, “Ayrıca il müdürlükleri tarafından çeşitli yollarla elde edilen hasılat rakamları üzerinden hesaplanan ve tahakkuk ettirilen yüzde 7 oranındaki payın tahsilinin çoğunlukla gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir” denildi.

Raporda, bakanlığın maç biletlerinden hakkı olan payı takip etmesi gerektiği vurgulanarak “Buna göre, müsabakalardan elde edilen hasılat rakamlarına doğrudan ulaşımını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, ve bu tutarların tahsili için her türlü önlemin alınarak sürecin etkin bir biçimde işletilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

23 MİLYON TL ALINMADI

Öte yandan aynı tespit bakanlığın 2019 ve 2020 yılı Sayıştay raporlarında da yer aldı. Sayıştay’ın 2019 raporunda, bakanlığın satılan maç biletlerinden alması gereken 20 milyon 869 bin 901 TL’lik payı almadığı aktarılırken 2020 raporunda 2 milyon 198 bin 718 TL’lik bir payın alınmadığı kaydedildi. İki raporda da paylarla ilgili rakam paylaşılırken son Sayıştay raporunda bakanlığın takibini yapmadığı payın rakamının verilmemesi de dikkat çekti.