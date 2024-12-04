Taksi, kırmızı şıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var...

Yayınlanma: 04.12.2024 - 08:38

Güncelleme: 04.12.2024 - 08:38

İnönü Caddesi’nde, E.P. idaresindeki 19 T 0809 plakalı ticari taksi, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen K.Y. yönetimindeki 19 ADU 144 H.Ç. idaresindeki 19 HE 396 plakalı araçlara çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.