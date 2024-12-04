Taksi, kırmızı şıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var...

Çorum’da ticari taksinin kırmızı ışık sebebiyle bekleyen iki araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Taksi, kırmızı şıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 08:38

İnönü Caddesi’nde, E.P. idaresindeki 19 T 0809 plakalı ticari taksi, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen K.Y. yönetimindeki 19 ADU 144 H.Ç. idaresindeki 19 HE 396 plakalı araçlara çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #çorum #taksi

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