Taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden yurttaşlar çıkardı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:10

Esenler İpekyolu Caddesi’nde, 21 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında Cengiz M. alkollü olarak kullandığı 34 TDT 25 plakalı taksi ile cadde üzerine geldiği sırada kontrolünü kaybederek seyir halindeki 34 DFT 380 plakalı otomobilin sol tarafına çarptı. Daha sonra savrulan taksi takla atarak durabildi.

YURTTAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Şoför takla atan taksinin içinde sıkışırken, yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Takside ise herhangi bir yolcunun olmadığı öğrenildi.



Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksi ve kazaya karışan diğer otomobil çekici ile kaldırıldı.