Taksi şoförü takla attı, sıkıştığı yerden yurttaşlar çıkardı
İstanbul Esenler’de alkollü taksi şoförü aracın hakimiyetini kaybederek takla attı. Taksi içinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken yaşananlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler İpekyolu Caddesi’nde, 21 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında Cengiz M. alkollü olarak kullandığı 34 TDT 25 plakalı taksi ile cadde üzerine geldiği sırada kontrolünü kaybederek seyir halindeki 34 DFT 380 plakalı otomobilin sol tarafına çarptı. Daha sonra savrulan taksi takla atarak durabildi.
YURTTAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Şoför takla atan taksinin içinde sıkışırken, yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
Takside ise herhangi bir yolcunun olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksi ve kazaya karışan diğer otomobil çekici ile kaldırıldı.
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