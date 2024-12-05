Taksi şoförüne kanlı pusu: Taziyeye giderken hayatını kaybetti!
İstanbul Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan (68), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi.
TAZİYEYE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI
Taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan, aracını park edip bir yakınının taziyesine katılmak için yaya olarak oğlunu almaya giderken araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
KURTARILAMADI
Yazgan kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Yazgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Etiketler: #gaziantep #silahlı saldırı #taksi
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