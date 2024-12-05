Taksi şoförüne kanlı pusu: Taziyeye giderken hayatını kaybetti!

İstanbul Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan (68), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taksi şoförüne kanlı pusu: Taziyeye giderken hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:01

Olay, sabah saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi.

TAZİYEYE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Taksi şoförlüğü yapan Salih Yazgan, aracını park edip bir yakınının taziyesine katılmak için yaya olarak oğlunu almaya giderken araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

KURTARILAMADI

Yazgan kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Yazgan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 


Etiketler: #gaziantep #silahlı saldırı #taksi

İlgili Haberler

Taksi, kırmızı şıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var...

Taksi, kırmızı şıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var...
İsias Otel Davasında 5. duruşma: Savcıya ‘bilinçli taksir’ tepkisi

İsias Otel Davasında 5. duruşma: Savcıya ‘bilinçli taksir’ tepkisi
16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı: 20'den fazla suç kaydı!

16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı: 20'den fazla suç kaydı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler