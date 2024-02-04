Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen kadın yolcu gözaltına alındı

Üsküdar'da bindiği taksinin ücretini ödemeyerek sürücüyle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:22
Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen kadın yolcu gözaltına alındı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıbadem Mahallesi'ne yolculuk yaparak taksiden inen kadın yolcunun, ücretini ödemeden uzaklaşmaya çalıştığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, kimliği belirlenen J.S.S'nin yolculuk yaptıktan sonra 285 lira tutarındaki ulaşım bedelini kredi kartıyla ödemek istediği, araçtaki pos makinesinde yaşanan sorun nedeniyle taksi sürücüsü A.H.D'den IBAN numarası istediği belirlendi.

Daha sonra araçtan inen J.S.S'nin ödemeyi annesinin yapacağını belirttiği, taksi sürücüsünün ise buna olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve hakkında "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatılan J.S.S, adliyeye sevk edildi.


İlgili Haberler

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?

İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?
Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi

Taksiciyi öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Bu defa 'pişmanım' dedi
Taksi ücretini ödemedi: Taksiciye tekmeler savurdu

Taksi ücretini ödemedi: Taksiciye tekmeler savurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon