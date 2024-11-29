Taksi ve dolmuşlarda yeni dönem... 'Acil durum butonu' ve kamera zorunlu olacak!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 08:27

Güncelleme: 29.11.2024 - 08:44

Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için "acil durum butonu" ve "kamera" zorunluluğu getirildi.

KAMERALAR EN AZ 1 AY SÜREYLE KAYIT YAPACAK

Yönetmeliğe göre; teçhizatlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge ile taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek. Belgenin bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. Teçhizatlar belli aralıklarla uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol edilecek. Kameralar ise, en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklerle ise, D sınıfı sürücü belgesi için en az iki yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak. Ayrıca her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor alınacak.