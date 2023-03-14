Ordu'da feci kaza: Motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı

Ordu’da motokurye Özgür Demirer (35), Cemal Şimşek'e (63) ve ağaca çarptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Şimşek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:20
Ordu'da feci kaza: Motokurye öldü, çarptığı yaya yaralı
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Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde; şirkete bağlı motokurye olan Özgür Demirer, servis dönüşü, yolun karşısına geçmek isteyen Cemal Şimşek’e ardından savrularak ağaca çarptı. 

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özgür Demirer, kurtarılamadı. 

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Cemal Şimşek’in ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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