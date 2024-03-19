Taksici ördeğini öldürdü: Savcılığa şikayetçi oldu

Sosyal medyada semt pazarında sahibiyle alışverişe giden "Pazarcı ördek" olarak dikkat çeken Pamuk, Kağıthane'de bir taksinin çarpması sonucu öldü. Ördeğin sahibi Anahit Khachatryan, taksi şoförü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:41
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İstanbul'da 19 yıldır yaşayan Ermenistan uyruklu sahibi Anahit Khachatrayn, 10 Mart 2024'te pekin ördeği Pamuk ile gittiği alışverişten Kağıthane'deki evine dönmek üzere yürüyordu. İddiaya göre ters yöne giren 34 TBG 07 plakalı taksi Pamuk'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. 

Khachatryan, taksi şoföründen Pamuk'u veterine götürmesini istemesine rağmen küfürlü tepkiyle karşılaştı. Khachatrayn, ördeği Pamuk'u kucağında taşıyarak veterinere götürdü. Ameliyat edilen ördek taburcu edildi. Ancak o gece Pamuk öldü.

Bunun üzerine Anahit Khachatrayn, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Ördeğinin sosyal medyada meşhur olduğunu belirten Khachatrayn basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim bir ördeğim var, ismi Pamuk. 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. Fakat o gün akşam üzeriydi 1 dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı.Şu anda ben buradayım çünkü hiçbir hayvan bunu haketmiyor. Herkes görsün duysun " dedi. 

“O DA BİZİM GİBİ BİR CAN”

Khachatrayn, "Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana vurmuş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonuyla konuşmak üzereydi. Telefonu kapalı olsaydı böyle olmayacaktı. Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbirşey yapmadım, görmedim' dedi. Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Bu adamı bırakmayın. Suç duyurusunda bulundum. Ben ona yalvardım, 'Ne olur bu hayvanı veterinere götürelim' dedim. Bana 'Yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbirşey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da hayvan öldü. Adalet. Maddi, manevi davacıyım. Hiçbir hayvan hak etmiyor. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün alışverişe çıkmıştık. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefonla konuşuyordu" diye konuştu.


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