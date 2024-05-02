Taksim’e çıkmak isteyenlerin gözaltı süresi uzatıldı!

1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkan isteyen 18 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:41
Taksim’e çıkmak isteyenlerin gözaltı süresi uzatıldı!
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1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Yapılan açıklamada gözaltına alınanların gözaltı sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Açıklama şu şekilde:

“Taksim'de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın @filistinicinbin eylemlerinde İsrail'le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını ögrendik. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!”


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