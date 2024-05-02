Taksim’e çıkmak isteyenlerin gözaltı süresi uzatıldı!
1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkan isteyen 18 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
Yapılan açıklamada gözaltına alınanların gözaltı sürelerinin uzatıldığı açıklandı.
Açıklama şu şekilde:
“Taksim'de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın @filistinicinbin eylemlerinde İsrail'le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını ögrendik. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!”
Taksim'de gözaltına alınan 18 arkadaşımızın sabah saatlerinde savcılığa çıkmasını bekliyorduk ancak arkadaşlarımızın @filistinicinbin eylemlerinde İsrail'le yapılan kirli ticareti ifşa ettikleri için gözaltı sürelerinin 1 gün daha uzatıldığını ögrendik.— Gençlik Komiteleri (@komiteler) May 2, 2024
Arkadaşlarımızı serbest… pic.twitter.com/kRRIneJeZp
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