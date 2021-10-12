Taksicinin Anadolu yakasına geçerken 'vize lazım' deyip turisti dolandırdığı iddiası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir taksicinin "Anadolu yakasına geçmek için vize lazım" diyerek bir yabancı profesörü dolandırıldığını öne sürdü.
Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde dün düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısında, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan gündem dışı söz aldı.
Özkan yaptığı konuşma sırasında 'bir taksiciden duydum' diyerek bir taksicinin yabancı bir profesörü dolandırdığını öne sürdü.
İbrahim Özkan, "Yabancı bir profesör Anadolu Yakası'na geçmek için taksiye biniyor. Gideceği oteli söyleyince taksi şoförü 'Taksiyle Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor. Ben sizin için alırım, siz hiç zahmet etmeyin. Bedeli de kişi başı 400 dolar' diyor. Söylediklerinin inandırıcı olabilmesi için de karakolun önüne geçiyor. Hatta hoca konferansa geç kalınca bu durumu konferansa düzenleyenlere anlatıyor." diye konuştu.
Taksiciye bir yaptırımın uygulanmadığını belirten Özkan, "O dolandırıcılığı yapmış olan arkadaş taksicilik yapmaya devam ediyor ve İstanbullu taksicileri temsil ediyor. O yüzden taksicilerin başkanına diyeceğim şudur, öncelikle kendi kendinizi düzeltmeniz lazım" ifadelerini kullandı.
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