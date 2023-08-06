Taksiciye ateş açmışlardı: 2’si tutuklandı!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 16:56

Güncelleme: 06.08.2023 - 16:56

İstanbul Gaziosmanpaşa’da edinilen bilgiye göre 30 Temmuz’da taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 2 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götürmek için yola çıktı. Yıldıztabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolcularla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemelerde; 4 şüphelinin taksiye ateş açtığı, açılan ateş sonucu taksi şoförü S.K., E.K. ve H.G.’nin yaralandığı belirlenmiş, ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edilen S.K. hayatını kaybetmişti.

İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şüpheli Y.Ö. E.A. ve yaşı küçük olduğu anlaşılan İ.Ö. ve A.B. olduğu belirlenmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 30 Temmuz 2023 tarihinde İ.Ö. isimli Sarıgöl Mahallesi’nde üzerinde 1 pompalı tüfekle birlikte yakalanarak muhafaza altına alınmış, Y.Ö. ise Yıldıztabya Mahallesi’nde yakalanmıştı.

OLAYDA KULLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN SİLAHLA YAKALANDI

Çalışmaların devamında, 5 Ağustos 2023 tarihinde yaşı küçük olduğu belirlenen A.B. ile E.A olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ “KASTEN ÖLDÜRME” SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan Y.Ö. ve İ.Ö. “kasten öldürme” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. A.B. ve E.A. ise bugün adli makamlara sevk edildi.