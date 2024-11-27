Taksiciye ve sevgilisine dehşet yaşatan saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:42

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:42

Burdur merkez Yeni Mahalle Süzek sokağa çağırılan ticari taksi sürücüsü Mustafa M., belirtilen sokağa gitti. Müşterisi Ş.A. araca bindiği esnada arkasından gelen erkek arkadaşı M.T., aracın bagaj kapağına üç defa vurarak açık olan camından içeri uzanıp Ş.A.’yı indirmeye çalıştı.

Aracın aynasının kırılması üzerine taksici Mustafa M. araçtan inip M.T.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa M.’ye bıçakla ve cop ile saldırdı.

M.T., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aracında zarar oluşan taksicinin şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen M.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kız arkadaşı Ş.A.’ya yönelik eylemlerinden ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Başsavcılığınca M.T. hakkında iddianame düzenlendi. Saldırı anı ise araç içerisinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansımıştı.