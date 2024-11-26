Burdur'da taksiciye sopalı ve bıçaklı saldırı!

Burdur'da bir taksici, müşterisi olan kadını zorla araçtan indirmeye çalışan bir erkeğin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Taksici olayda yara almadan kurtulurken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'da taksiciye sopalı ve bıçaklı saldırı!
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AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:49

Burdur'da Yeni Mahalle Süzek Sokak'ta iddiaya göre, Mustafa M.'nin (30) kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalıştı.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı. Olaydan yaralanmadan kurtulan taksici, çevredekilerin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan saldırgandan şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar taksinin araç kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, kadının "İmdat" diyerek çığlık atması, saldırganın taksiciye bıçak ve sopayla saldırması, taksicinin de saldırgana tekme atarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.


Etiketler: #Burdur #bıçak #saldırı #taksici

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