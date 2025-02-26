Taksilerde yeni dönem... Araç içi kamera sistemi zorunlu hale geliyor!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:19

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:39

Ticari taksilerde 1 Mart itibarıyla araç içi kamera sistemi bulunmayan taksiler trafiğe çıkamayacak. Düzenlemeye uymayan araçlar muayeneden geçemeyecek ve çalışma izni de alamayacak.

ACİL DURUM BUTONU DA BULUNDURULACAK

Sadece yolcu bölümünü değil, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve ön yol görüşünü kapsayacak şekilde alınması istenen kamera kayıtları, en az 1 ay boyunca saklanacak.

Taksi ve taksi dolmuşlarda ayrıca araç takip sistemi ve acil durum butonu da bulundurulacak.

Kamera takmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek ve çalışmaya devam edemeyecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTI!

İçişleri Bakanlığı’nın ticari taksilere kamera zorunluluğu getiren düzenlemesi, 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirilmişti.

Araç içi kameralar ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.