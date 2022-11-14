Taksim bombacısının yakalandığı ev görüntülendi
İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.
Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Zeki Erbek, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi.
Sezgin Ceylan ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" dedi.
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