Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı
İstanbul'da geçici olarak kapatılan bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı.
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye açıldığını bildirdi.
Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.
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