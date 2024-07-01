Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı

İstanbul'da geçici olarak kapatılan bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:07
Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı
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Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye açıldığını bildirdi.

Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.


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