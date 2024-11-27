Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı!
Teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin yeninde yapılmaya başlandığı belirtildi.
Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.
Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda; teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.
#MetroDuyuru #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 27, 2024
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferler yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/vS4SxP586r
Etiketler: #Arıza #metro istanbul #Kabataş #taksim
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