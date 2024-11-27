Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı!

Teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin yeninde yapılmaya başlandığı belirtildi.

Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı!
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 08:17

Taksim-Kabataş füniküler hattında seferlerin yeniden başladığı aktarıldı.

Metro İstanbul’dan yapılan duyuruda; teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.


Etiketler: #Arıza #metro istanbul #Kabataş #taksim

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