Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı
Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı.
Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi.
Nepalli turistlerin aileleri bir yandan fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.
TURİSTLER KURTARILDI, EVDEN SATIRLAR ÇIKTI
Eve giren ekipler, şüphelileri yakalayarak, elleri bağlanan turistleri kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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