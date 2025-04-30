Taksim'de '1 Mayıs' ablukası başladı!
İktidar bu yıl da, tüm tepkilere karşın 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’nı yasaklama kararı alırken, Taksim Meydanı merkezli birçok noktada bariyerler yerleştirilmeye başlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile sembolleşen ve sendikalar ile meslek odaların taleplerine karşın iktidarın yasak kararında ısrar ettiği Taksim Meydanı, ablukaya alındı.
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirilirken, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da bariyerlerle kapatıldı.
Bariyerlerin bir kısmı da hazır bekletilirken, 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ile meydana çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.
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