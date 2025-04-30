Taksim'de '1 Mayıs' ablukası başladı!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:16

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:28

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile sembolleşen ve sendikalar ile meslek odaların taleplerine karşın iktidarın yasak kararında ısrar ettiği Taksim Meydanı, ablukaya alındı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler getirilirken, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da bariyerlerle kapatıldı.

Bariyerlerin bir kısmı da hazır bekletilirken, 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ile meydana çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.