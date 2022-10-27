Diyanet, cuma hutbesinin metnini yayınladı: Cumhuriyet Bayramı öncesinde okunacak hutbede Atatürk anılmadı

27 Ekim 2022 Perşembe, 23:41

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın camilerde okunacak cuma hutbesini yayınladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Diyanet’e bağlı tüm okunacak olan hutbede Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmedi.

Hutbede, “Unutmayalım ki sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir toplum, ancak meşru nikahla kadın ve erkeğin kurduğu aile ile mümkündür” denildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbe şöyle:

“YÜCE RABBİMİZ, BİZLERİ KADIN VE ERKEK OLARAK YARATMIŞTIR”

Muhterem Müslümanlar; Yüce Rabbimiz, bizleri kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Sonra da ruhlarımız sekinete ulaşsın, gönüllerimiz inşiraha kavuşsun diye bize aile olmayı bahşetmiştir. Aile, Cenabı Hakk’ın lütfettiği eşsiz bir nimettir. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlayan en kadim kurumdur. İnancımızın, karakterimizin ve hayat tarzımızın şekillendiği en değerli okuldur. Aile, Allah’ın rahmeti ile korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır.





Aziz müminler; aile olmak, kadın ve erkeğin meşru nikahla bir yuva kurmasıdır. İki ömrün bir bütün olması, iki gönlün bir can olmasıdır. Aile olmak, Yüce Rabbimizin, ‘Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz’ ayetine gönülden bağlanıp tıpkı bir elbise gibi örtücü, koruyucu ve uyumlu olmaktır. Aile olmak kadar, aileyi korumak da önemlidir. Aileyi korumak, eşlerin şefkat, merhamet ve sadakatle birbirlerine bağlanmalarıdır. Her türlü günah ve haramdan birbirlerini korumaları, iffet ve onurlarını muhafaza etmeleridir.

“AİLE KURUMUNA YÖNELİK FITRATA AYKIRI HER TÜRLÜ TAHRİBATIN HIZLA YAYILDIĞI BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ”

Kıymetli Müslümanlar; aile kurumuna yönelik fıtrata aykırı her türlü tahribatın hızla yayıldığı bir çağda yaşıyoruz.





Ailenin insanın özgürlüğünü kısıtladığı, sorumluluk üstlenmeden tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikri özendiriliyor. Halbuki aile olmak, Yüce Rabbimizin emri, Peygamberimizin sünneti, insan fıtratının bir gereğidir. Nitekim Cenabı Hak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ‘İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının delillerindendir. Bunda, düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.’ Allah Resul’ü (s.a.s) ise bizleri aile kurmaya şöyle teşvik etmektedir: ‘Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime uygun davranmayan benden değildir.’

“ALLAH’IN EMRİNE VE FITRATIMIZA UYGUN NEZİH BİR AİLE HAYATI YAŞAMAYA GAYRET EDELİM”