Taksim’de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurttaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

İHA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:56
Taksim’de bayram yoğunluğu
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İstanbul'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurttaşlar, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. 


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