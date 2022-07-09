Taksim’de bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurttaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.
İstanbul'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurttaşlar, havanın da güzel olmasıyla birlikte Taksim'e akın etti.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.
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