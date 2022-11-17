Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı

17 Kasım 2022 Perşembe, 10:55

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Albashır, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polis, Albashır'la birlikte saldırıya karıştığı tespit edilen 51 kişiyi daha gözaltına alındı.

52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Azez'de yakalanan "Hüsam kod" adlı teröristin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın emniyette verdiği ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİ GÖZALTINDA

Öte yandan Ahlam Albashır ile "karı-koca" rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığ Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.