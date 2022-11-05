Aktivistlerden Paris'te eylem: Tavuk maskeleriyle Burger King'i bastılar
'L214' adlı hayvan hakları savunucusu dernek, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına Burger King'i basarak tepki gösterdi. Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısı yapıştırıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zinciri Burger King'e ait restoranı tavuk maskeleriyle bastı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.
Des militants envahissent et occupent un @BurgerKingFR à Paris.— Clément Lanot (@ClementLanot) November 5, 2022
Action @L214 pour reproduire les conditions d’élevage des poulets. pic.twitter.com/AbbxVCCVhZ
"TAVUKLAR GİBİ SIKIŞIN"
Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.
Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların "dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine" atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.
Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.
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