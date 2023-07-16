Taksimetreyi açmadı, araca binen 5 kişiden ayrı ayrı ücret istedi: '5 kişisiniz, pazarlık yapalım'
İstanbul’da taksiye binen 5 kişi, taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koza Mahallesi’nde, önceki gün öğle saatlerinde, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı.
"5 KİŞİSİNİZ, BİN TL TUTAR"
Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.
Duydukları karşısında şoke olan yolcular, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi.
Bunun üzerine sinirlenen yurttaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL’ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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