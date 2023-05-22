Taksim'de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar
Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.
Beyoğlu Taksim’de, önceki gün saat 08.00 sıralarında, semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.
GECE KULÜBÜNDEKİLER ALEV ALEV YANDI
Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı.
Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümü'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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