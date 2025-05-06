Taksim'de hareketli anlar: İki grup tekme tokat birbirine girdi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:18

Güncelleme: 06.05.2025 - 17:18

Olay, saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı’ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı gören meydanda görevli polis ekipleri gruplara müdahalede bulundu. Kısa süreli yaşanan kavga anı ise kameralara yansıdı.