Taksim’de hareketli anlar: 'Öldürmek istiyorum diye bağırdı, gözaltına alındı
Taksim’de bağırarak koşan ve etrafa tehditler savuran şüpheli, meydanda görev yapan güven timleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay dün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi.
Meydanda dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, birdenbire çığlık atmaya başladı.
Taksim Meydanı'nda görevli olan güven timleri şüpheli şahsı izlemeye aldı.
Bir süre sonra "öldürmek istiyorum" şeklinde bağıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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