Onur Yürüyüşü'ne izin yok... Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı

İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 11:57
Onur Yürüyüşü'ne izin yok... Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı
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İstanbul Valiliği tarafından 17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlem alındı.

Meydanın çevresi polis barikatıyla kapatılarak yaya girişine izin verilmedi.

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliği'nin kararıyla saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Metro hattının kapatıldığından haberi olmayan turistler ve yurttaşlar farklı noktalara yönlendirildi.


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