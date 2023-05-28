2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tiyatrocu Bahtiyar keskin sandığa geyik kostümüyle gitti

Bursa'da 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:24
Abone Ol google-news

Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya gitti.

Kostümü nedeniyle, okul bahçesindeki yurttaşların ve çocukların ilgisini çeken Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı.

Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken, kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.

Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi. 


Bahtiyar Keskin oy kullanma 2023 seçimleri

İlgili Haberler

Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yurttaş yaşamını yitirdi

Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yurttaş yaşamını yitirdi
Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı

Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
115 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

115 yaşındaki kadın tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

En Çok Okunan Haberler