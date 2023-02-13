AFAD'ın eski daire başkanı İrfan Keskin'in 'Osmanlı okçusu kostümü' gündem oldu: 'Bu sahne için özel kursa gittim'

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından, bölgedeki koordinasyonsuzluk ve sistemsizlik tartışılmaya devam ederken; 2015’ten 2022’ye kadar AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten İrfan Keskin’in siber güvenlik zirvesine 'Osmanlı kostümüyle' çıktığı anlar Twitter'da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:24
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Şu ana kadar 31 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığını, AFAD ekiplerinin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini söyledi, yetkililere isyan etti.

'OSMANLI ASKERİ KOSTÜMÜYLE' SAHNEYE ÇIKMIŞ

AFAD'a yönelik tartışmalar sürerken; 2015’ten 2022’ye kadar AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten İrfan Keskin’in siber güvenlik zirvesinde sahneye 'Osmanlı askeri kostümüyle' çıkıp 'bilişim' anlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"UZUN BİR CEVAP VERMEK YERİNE..."

Deprem sürecindeki koordinasyon eksikliğini yazılımcı bir arkadaşına sorduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısı, “Buna uzun bir cevap vermek yerine, AFAD’da 2022 yılına kadar bilişimin başında olan kişinin, 2018 yılında yaptığı bir sunumu gönderiyorum” diye cevap aldığını belirtti.

Söz konusu videoda Keskin’in konuşmasının ilk yarısını kostümsüz yürüttüğü, daha sonra sahneden ayrılıp alkış talep ederek Osmanlı okçusu kostümüyle sahneye geldiği görülüyor.

Keskin, “Bu sahne için özel kursa gittim. Farklı bir şey olsun, değişik bir şey olsun” diyor.

BAKANLIĞA ATANDI

Keskin şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.


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