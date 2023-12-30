Taksinin bagajından tüfek ve 2 ruhsatsız silah çıktı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:04

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:04

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Günü Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde devriye görevini yapan motorize yunus timleri şüphe üzerine sürücü M.Y.A. (31) ve müşteri olan Beytullah A.’nın (23) içinde olduğu taksiyi durdurdu.

Ardından araçta arama yapan yunus polisleri, bagajın içerisinde hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine her iki şahısta gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"YÜRÜRKEN BULDUM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Beytullah A. sorguda silahların kendisinin olduğunu kabul ederek, ”Sulama kanalı kenarında yürürken buldum, taksiye bindim evime gidiyordum” diye savunma yaptı.

Taksi sürücüsü M.Y.A ise silahların kendisinin olmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden taksi sürücüsü M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Beytullah A. tutuklandı.