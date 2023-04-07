Taksiye binen 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
İzmir'de, taksi şoförü Umut Can K. (27), babası Ali A. (40) tarafından aracına bindirilen D.A.'yı (15), ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Ali A., "Kızım okulda ineceğini söyleyince kapıları kilitleyip, ormana götürmüş. İfadesinde suçlamaları kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım elinden kurtulup, kaçmış" dedi.
Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde inşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A., 28 Mart'ta lise öğrencisi çocuğu D.A.'nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası Umut Can K. yönetimindeki taksiyi durdurdu.
KAPILARI KİLİTLEDİ, ORMANA GÖTÜRDÜ
İddiaya göre, aracına binen çocuğu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi. Umut Can K., çocuğa zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu.
Olayın ardından çocuk Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.
Çocuğun kara yolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.
TUTUKLANDI
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.
"İFADESİNDE 'ŞEYTANA UYDUM' DEMİŞ"
Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., "Sağanak vardı, okula giderken ıslanmasın diye kızımı yoldan geçerken durduğumuz taksiye bindirdim. Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, U.C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip, elinden kaçmayı başarmış. Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?" diye konuştu.
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