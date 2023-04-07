İstismarı savunmuştu: Gerici müdür hâlâ görev başında

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (CALMED), hâlâ görevine devam eden müdürün sosyal medya paylaşımlarından önce de gerici bir tutum içerisinde olduğunu anımsattı.



Yapılan açıklamada, “Hukuki süreç halen sürüyor. okul içerisinde gerçekleşen ve yasal her türlü delil ile savcılığa teslim ettiğimiz uygunsuz idari işlemler, okulda görev yapan bir öğretmen ile ilgili istismar içerikli iddialar ve daha nicesi” denildi.